"La Chute" d'après Albert Camus aux Martyrs

Lorent Wanson dans "La Chute" - © Alice Piemme

On connaît le Wanson metteur en scène, celui qui depuis 30 ans, donne la parole aux oubliés de la société, traverse les continents pour s’immerger dans d’autres cultures, mélange les genres, se confronte aux classiques du répertoire… On connaît beaucoup moins le comédien … Sa dernière apparition date de 2005; dans "La Mouette" de Tchekhov montée par Jacques Delcuvellerie, il était Treplev, le jeune écrivain idéaliste et révolté contre une société bourgeoise réactionnaire qu’il accuse de ne pas reconnaître son talent.

"Bonsoir, vous croyez m’avoir déjà rencontré … " Cheveux lissés, barbe dévorant son visage fatigué, mains enfoncées dans les poches du veston trop large, il nous fait face, debout mais pour combien de temps? Des chaises sont éparpillées et un piano occupe un coin de la scène. Nous sommes dans un bar d’Amsterdam. Chez Camus, c’est à un inconnu de passage que Jean-Baptiste Clamence livre sa confession. Ici, c’est nous, spectateurs, qu’il prend à témoins mais dont il semble fuir le regard. Aujourd’hui "juge-pénitent" comme il se définit lui-même, il a été autrefois à Paris un avocat célèbre, champion des nobles causes, chevalier blanc persuadé de détenir la vérité. Et puis un soir sous un pont, un cri : une femme est sur le point de se noyer et il ne fera pas un geste pour la sauver. Là commence sa propre descente aux enfers : il va remettre en question ses comportements passés, et notamment la légitimité même de ce qu’il croyait être bonté et générosité. "J’ai compris qu’aider les autres augmentait d’un degré l’amour que je me portais" et "Je n’aspirais qu’au pouvoir et à la domination". Aucun remède, ni l’amour ni la débauche ne parvient à le détourner des souvenirs qui le hantent. Reste la fuite : les canaux d’Amsterdam, pareils aux "cercles de l’enfer", le genièvre et le Zuiderzee.