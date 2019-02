La Cerise du Gâteau : Festival de café-théâtre - 21ème édition du 10 au 23 février 2019

Ce festival accueillera humoristes, comédiens, chanteurs et musiciens, connus ou à découvrir dans un cadre intime de cabaret théâtre. Au programme : one-(wo)man shows, chanson française ou anglaise, comédies légères.

VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?

Dimanche 10 février 2019 à 16h00

Do you want to sing in Uccle?

LE DERNIER CASTING

Jeudi 14 février 2019 à 20h15

Passer un casting et obtenir un rôle, peut changer une vie...

LA SOLITUDE DU MAMMOUTH

Vendredi 15 février 2019 à 20h15

Une fois de plus Geneviève Damas séduit !

LA LISTE DE MES ENVIES

Samedi 16 février 2019 à 20h15

L’héroïne s’appelle Jocelyne. Elle est orpheline. Enfin, presque...

BONOBO MOUSSAKA

Mercredi 20 février 2019 à 20h15

Adeline Dieudonné cumule les prix littéraires et est citée pour le Goncourt. Découvrez-la sur scène !

DYNA B

Jeudi 21 février 2019 à 20h15

Le charisme de Dyna B dégage sur scène des émotions fortes et authentiques

THIERRY CHANTE ET RACONTE JOHNNY

Vendredi 22 février 2019 à 20h15

Hommage à Johnny Hallyday dans un spectacle très " Rock and Roll "!

PRESQUE CÉLÈBRE

Sam 23 février 2019 à 20h15

Un show drôle et rythmé que vous n’oublierez pas!

Les soirées " Cerise " se passent dans une ambiance intime de cabaret. Les places sont limitées, dépêchez-vous donc de réserver.

Prix : 20 € / -26 ans : 15 € (frais de réservation compris)

Le Pass Cerise: il permet d'assister seul, à deux, ou en groupe à une ou plusieurs représentations à tarif réduit.

Pass 4: 65 € / étudiants (-26 ans) : 48 € (+ frais de réservation compris).

Plus d’infos sur le site du Centre Culturel d'Uccle