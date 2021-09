L’humoriste GuiHome lance le festival d’humour "Namur is a joke"

Plus

La première édition du festival "Namur is a joke", fondé par l’humoriste belge GuiHome, aura lieu du 24 au 27 mars 2022 aux quatre coins de la capitale wallonne, a annoncé mardi l’équipe organisatrice. Pas moins de 23 humoristes et plus de 10.000 spectateurs sont attendus pour l’occasion. lire aussi : le reportage de Nicolas Lejman sur le site Info L’affiche, composée de Belges et de Français, s’articule autour de noms tels que Felix Radu, Kody, PE, Nicolas Lacroix, Fanny Ruwet, Guillermo Guiz, Antonia de Rendinger, Karen De Paduwa, Donovan, Laura Felpin, Mr Fraize ou encore Baptiste Lecaplain. Sans oublier GuiHome lui-même.

Des concerts sont également prévus et les enfants n’ont pas été oubliés, puisque plusieurs spectacles ont été spécialement concoctés pour eux. En plus, "Namur is a joke" se déclinera en masterclass, tables de discussion, débats, cours d’écriture et autres ateliers d’improvisation. Le festival investira plusieurs lieux de la capitale wallonne, du Delta au Grand Manège en passant par le Caméo ou encore les Abattoirs de Bomel.

