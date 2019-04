L'humoriste belge Alex Vizorek animera les Molières 2019

L'humoriste belge Alex Vizorek sera le maître de cérémonie de la 31e cérémonie des Molières où seront décernés en mai les prix les plus prestigieux du théâtre français, avec des pièces du privé raflant plusieurs nominations.

La catégorie du meilleur(e) metteur(e) en scène est paritaire pour cette édition 2019, dans le public comme le privé, avec en lice quatre hommes et quatre femmes (Mélodie Mourey pour "Les crapauds fous", Charlotte Rondelez pour "La Ménagerie de verre", Pauline Bureau pour "Mon coeur" et Mathilda May pour "Le Banquet").

Les Molières 2019 se tiendront le 13 mai aux Folies Bergère à Paris et seront retransmis en léger différé sur France 2. La chaîne diffusera avant une nouvelle fiction sur Molière et par la suite une captation de la version Peter Stein de "Tartuffe" avec Pierre Arditi et Jacques Weber.