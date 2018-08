“L’Être ou ne pas l’Être” revient à Bruxelles

Après un passage à Avignon, la pièce de théâtre des Voyageurs sans bagage revient à Bruxelles pour un spectacle gratuit le 7 septembre prochain.

Lors de sa première représentation bruxelloise, le spectacle avait connu un franc succès. Depuis, “L’être ou ne pas l’être” a fait ses classes et a conquis le public d’Avignon. Voici notre critique écrite en novembre dernier.

La pièce revisite et condense des classiques de Shakespeare sur un ton moderne et humoristique.

“L’être ou ne pas l’être” est une pièce écrite par Mohamed et Oussamah Allouchi qui met en scène la troupe des Voyageurs sans Bagage, un collectif qui met l’accent sur l’humour et l’accessibilité à la culture pour tous. Co-produite par l’Espace Magh, la pièce se joue à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek jusqu’au 12 novembre. Libre interprétation du théâtre shakespearien, “L’être ou ne pas l’être” intègre aussi à l’intrigue des éléments modernes pour créer un spectacle anachronique et drôle. Il aborde des thèmes universels et intemporels pour que tout le monde puisse s’y retrouver, jeunes et moins jeunes, un spectacle idéal à aller voir en famille.

Richard III est un homme peu chanceux, né malformé et laid, il garde en lui une rancune profonde et porte un regard noir sur le monde. Ce personnage écrit par Shakespeare va se retourner contre celui qui l’a créé et l’enfermer dans un cachot pour qu’il remanie son histoire. Mais le dramaturge n’est pas vraiment décidé à changer ses textes alors Richard va lui même vouloir influer sur son destin. Un complot instrumentalisé par Lady Anne, son épouse, entourée de Mercutio et Hamlet va se dessiner en parallèle pour libérer William et mettre Richard au ban. Au château, Juliette est recueillie par sa tante Lady Anne et Roméo revient d’un Erasmus au Japon pour oublier son ex-copine. Dans cette intrigue aux multiples rebondissement, les trahisons et les complots s’enchaînent, l’amour et la haine se répondent dans un spectacle rocambolesque.

Les frères Allouchi, qui font partie des “Voyageurs sans Bagage” avaient dans l’idée de rassembler un public mixte, en créant un théâtre non-excluant, populaire et de qualité. Avec cette nouvelle pièce délirante et brute, ils dépoussièrent le théâtre classique en lui amenant un esprit rieur et enjoué, tout en gardant les thèmes chers à Shakespeare : amour, pouvoir et choix.