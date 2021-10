L’Errance de l’Hippocampe à l’ATJV – concours

Le théâtre est l’endroit idéal pour aborder ce type de sujet puisque la pratique théâtrale par son essence même interroge sans cesse ce réel . […] Ce qui est aussi en jeu c’est de montrer un niveau de réel qui fluctue sans cesse. Dans cette phase complexe, entre le sommeil et la mort , quel est notre niveau de conscience ? Qu’est-ce que la conscience d’ailleurs et, partant, quel est le statut du sommeil et du rêve ?

Quatre personnages se retrouvent comme coincés dans un espace-temps singulier . Le lieu ressemble à un hôtel, mais à y regarder de plus près cela pourrait aussi être le théâtre lui-même… A moins qu’il ne s’agisse d’un espace mental ? Un genre de sas entre la vie et la mort ? A moins qu’ils ne soient tous en train de rêver ?

Mise en scène Jean-Michel d’Hoop – Avec Colline Libon, Taïla Onraedt, François Regout et Léopold Terlinden – Scénographie et costumes Camille Collin – Construction décors Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles – Marionnettes Ségolène Denis assistée de Céline Pagniez – Création masque Loïc Nebreda – Vidéo Yoann Stehr – Musique Boris Gronemberger – Lumières Xavier Lauwers – Assistanat à la mise en scène Lucile Vignolles – Régie générale et création sonore Loïc Le Foll – Consultation scénario Ann Sirot – Production et diffusion Nathalie Kamoun.

