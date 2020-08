L'Ancre vous donne rendez-vous pour son ouverture de saison les 26 et 27 septembre

Une saison placée sous le signe de la création et de la diversité ! Au programme : Faire quelque chose. (C’est le faire, non ?) où Florence Minder sondera ce qui nous donne l’énergie d’agir, Traces – Discours aux Nations Africaines d’Étienne Minoungou, " NORMAL " d’Isabelle Darras, les reprises des créations de L’Ancre : L.U.C.A. de Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi, succès à Avignon l’été dernier, et A Dance for Greta de Jean-Michel Van den Eeyden et Fatou Traoré où la révolte adolescente prend corps à travers la danse, We wear our wheels with pride and slap your streets with color … de la chorégraphe Robyn Orlin et The Quest , nouvelle création de Cédric Eeckhout.

À L’Ancre, nous sommes impatients de vous retrouver pour célébrer la programmation 20/21. Rejoignez-nous les 26 et 27 septembre lors de notre " Wild Opening ". L’occasion de découvrir les spectacles à venir et de rencontrer les artistes… et puis surtout de revivre ensemble des moments de partage et de vie !

La saison 20/21 de l'Ancre est en ligne - © DR

Autre temps fort, la 3e édition du Focus Me, Myself & I. Dix spectacles autobiographiques dans lesquels les artistes revisitent leur histoire et questionnent l’importante question de la (re)construction de soi : Je suis une histoire d’Anthony Foladore, Soissons dans l’Aisne de Riton Liebman, Fiction de Stéphane Pirard et Muriel Legrand, Eddy Bellegueule du Collectif La Bécane, SKRIK d’Élisabeth Woronoff, Jackie Chan et moi de Rosario Amedeo mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden, Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière de Guy Theunissen et François Ebouele, Ecdysis de Jérôme Brabant, La Ville des zizis d’Éline Schumacher et Paying for it du Collectif La Brute.

La saison se poursuivra avec d’autres créations incontournables : Points de rupture de Françoise Bloch ou encore Pueblo, nouveau spectacle de David Murgia et Ascanio Celestini. Sans oublier, Le Champ de Bataille, adaptation du roman de Jérôme Colin, le retour des indomptables Chiens de Navarre avec Tout le monde ne peut pas être orphelin, Danser Casa de Kader Attou et Mourad Merzouki ou encore NinaLisa de Thomas Predour et Isnelle Da Silveira.

Un saison kaléidoscope riche en émotions et en découvertes que l’on a hâte de partager avec vous !