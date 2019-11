Intérieur Voix, chronique d'une voix perdue et retrouvée

Teaser Intérieur Voix - 29/11/2019 Intérieur voix DELPHINE SALKIN / NONUMOÏ Retour d’une création marquante du Rideau. Un hommage à la beauté fragile de toutes les voix. 03 > 14.12 Rideau de Bruxelles 1:25 à partir de 16 ans REPRISE Prix de la critique 2015 Création artistique et technique Raymond Delepierre Avec Raymond Delepierre, Isabelle Dumont, Delphine Salkin et Pierre Sartenaer Un projet de Delphine Salkin En création collective avec Isabelle Dumont, Pierre Sartenaer et Raymond Delepierre Scénographie, accessoires et costumes Catherine Somers Création lumières Daniel Lévy Création et montage sonores Raymond Delepierre Images vidéo François Gestin & Delphine Salkin Assistanat à la mise en scène Grégoire Renquin Régie lumière et vidéo Gauthier Minne Régie son Nicolas Stroïnovsky Habillage Nina Juncker Création le 25 novembre 2014. Production Rideau de Bruxelles en co-réalisation avec Nonumoï. En 2001, alors que je joue Athena, je sens ma voix se fêler. Durant sept années, je ne pourrai plus parler normalement… Ce spectacle livre mon témoignage entremêlé d’autres voix. Des voix amicales pour élaborer cette traversée sonore. Isabelle, conférencière hors pair qui transmute le savoir en poésie. Raymond, pour qui tout son est déjà mémoire et art. Pierre, acteur et auteur dont l’art est toujours investi d’exigence et d’humanité. Delphine Salkin Coup de cœur pour cette pièce. LE MAD Petit chef d’œuvre de sensibilité et d’intelligence. RTBF.BE La pièce zigzague entre la performance, la vidéo, le théâtre et l’humour. LE SOIR DÉBAT DU BOUT DU BAR JE 05.12 – après le spectacle Avec l’équipe du spectacle et un invité témoin. AVEC LES PUBLICS JEUNES L’animation préparatoire se fera au « Salon » du Rideau, 1 heure avant la représentation et la durée de l’animation sera de 30 min, gratuite et participative. En amont, un dossier sera envoyé aux professeur.e.s. Le soir de la représentation, un.e médiateur.trice du Rideau accueillera chaleureusement le groupe et ouvrira, pour ceux qui le souhaitent, un espace de discussion et de rencontre après la représentation. Plus d’information en contactant Laure Nyssen educatif@rideaudebruxelles.be 02/7371602 et dans la brochure Médiation des publics jeunes.