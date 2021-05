Inès Reg, l’humoriste qui met des paillettes dans le stand-up français

"J’aurais jamais cru qu’une vidéo allait tout faire basculer. Honnêtement j’y croyais pas des masses, j’étais même contre ces mini-vidéos parce que je me disais que le plus important, c’était la scène ", dit-elle dans un entretien à l’AFP.

Août 2019 : dans une courte vidéo, Inès Reg propose à son petit ami de sortir dîner. Ce dernier propose de l’emmener au fast-food, ce qui déclenche sa colère : "La veste, 35 euros, le débardeur, 20 euros […], la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros… Et tu me proposes un McDo à 10 balles ? ! Les calculs sont pas bons Kevin !".

Depuis, tout s’est enchaîné : un spectacle, joué à guichets fermés, une participation à l’émission "LOL : Qui rit, sort !", diffusée sur Amazon Prime Vidéo, et un film, "Je te veux moi non plus", sorti fin mars sur la même plateforme et qu’elle a co-réalisé. Elle y joue avec son partenaire sur les planches et à la ville, Kevin Debonne.

Une comédie romantique sur leur rencontre, thématique que l’on retrouve en filigrane dans tous ses sketchs, nourris de sa vie quotidienne. Sa marque de fabrique ? Une présence irrésistible sur scène, une gouaille à toute épreuve, une bonne dose d’autodérision et un don pour l’improvisation.

"Jusqu’à maintenant, aucune vidéo n’est écrite. Le spectacle est écrit, mais il y a des passages entiers où c’est de l’impro, car c’est ma manière de travailler. J’ai confiance en ma puissance comique qui sort quand elle a envie", assure-t-elle.

Davantage qu’un choix délibéré, le passage par le 7e Art est le fruit d’un concours de circonstances : "Le premier confinement tombe alors que je suis en pleine ascension. J’avais commencé la tournée et ça s’arrête du jour au lendemain. On était dans le flou, on ne savait pas quand on allait reprendre. Alors on a pris cette énergie pour écrire le film".

"Mais j’ai jamais fait du stand-up pour faire du cinéma. Pour moi le stand-up est une fin en soi".