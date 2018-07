"Harry Potter et l'Enfant Maudit" : la pièce de théâtre britannique sera présentée en Allemagne

Verra-t-on bientôt "Harry Potter et l'Enfant Maudit" monté en France ou en Belgique ? En tous cas, ce sera le cas en Allemagne en 2020, après avoir conquis le West End londonien et Broadway. "Harry Potter und das Verwunschene Kind" est programmé au Mehr!-Theater am Großmarkt d'Hambourg dans deux ans.

"Harry Potter et l'Enfant Maudit" est la huitième histoire consacrée au sorcier à lunettes, dix-neuf ans après les évènements du septième livre "Harry Potter et les Reliques de la Mort". Ce dernier est désormais père de trois enfants et employé au ministère de la Magie. La pièce de théâtre suit les aventures de son fils, Albus Potter, alors qu'il fait son entrée à l'école de sorcellerie Poudlard.

"Nous savons qu'"Harry Potter" a des millions de fans qui parlent allemand. Nous sommes fiers d'emmener notre belle production en Allemagne, ont réagi les producteurs Sonia Friedman and Colin Callender dans un communiqué joint repris par Variety. Le Mehr! Theater am Großmarkt est un endroit unique et nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir l'opportunité de créer une nouvelle maison pour "Harry Potter et l'Enfant Maudit" en Allemagne".