Frontera au Théâtre des 4 Mains en coproduction avec le projet Cryotopsie

Cette rencontre enrichissante a suscité une réflexion sur l’injustice que peuvent subir les demandeurs d’asile et les situations absurdes dans lesquelles ces personnes se retrouvent. Rassemblant autour de lui sur le plateau trois comédien·ne·s belges venant des deux côtés de notre frontière linguistique, nous aborderons par le théâtre d’objets la question des frontières, leur origine, et la folie de leur déploiement dans le monde de 2021. Nous qui passons des frontières sans même y penser, réalisons-nous l’injustice que cela représente pour d’autres qui y meurent chaque jour ?

Avec humour, naviguant entre univers décalé et réalisme, le spectacle tente de dépeindre le système mondial actuel tout en racontant, de manière détournée et collective, l’histoire de Mohammed. Le spectacle se veut humaniste : n’amenant ni solutions ni messages, il a pour but d’éveiller le jeune public à une réflexion sur l’essence même des frontières.

L’intérêt d’un tel spectacle ? Sensibiliser et conscientiser le jeune public sur sa capacité à sortir les "migrants" de leur anonymat en les rencontrant et en leur donnant ainsi un visage et une voix. Cette pièce est l’occasion de montrer à la jeunesse que ces personnes peuvent s’intégrer et être porteuses pour notre société.