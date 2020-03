Festival XX Time à la Balsamine du 12 mars au 4 avril

OUVRIR LA VOIX_Trailer - 11/03/2020 Sortie Nationale France : 11 octobre 2017 Sortie Nationale Suisse: 1er Novembre 2017 Sortie Nationale Belgique : 29 Novembre 2017 Sortie Nationale Canada: Février 2018 Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité "femme" et "noire". Il y est notamment question des intersections de discriminations, d'art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration. SPEAK UP/MAKE YOUR WAY is a film about francophone European black women from the diaspora. The film will therefore focus on our common experience of discriminations related to those two indistinct dimensions of our identities : "woman" and "black". The film will deal with the intersections of discriminations, art, blackness in all its expressions and why we choose to reclaim the narrative about ourselves. SOLTE A VOZ é um filme sobre mulheres negras da diáspora, vindas da história colonial européia na África e nas Antilhas. Centrado na experiência comum de discriminação, a partir dessas duas dimensões indissociáveis de nossa identidade, "mulher" e "negra", o filme lida especialmente com a intersecção de discriminações, de arte, da pluralidade de nossos percursos de vida e da necessidade de se reapropriar da narração sobre nós mesmas.