Festival "Mouvements d'identité" au Théâtre Océan Nord (suite)

"J’appartiens au vent qui souffle"

Critique ***

Née au Burkina Faso, Aminata Abdoulaye Hama a grandi au Niger avant de débarquer à Bruxelles pour y étudier le théâtre. Son histoire, elle l’a d’abord racontée à Isabelle Pousseur pour en confier ensuite l’écriture à Jean-Marie Piemme.

Dès son apparition sur scène, Aminata Abdoulaye Hama nous confronte à une réalité violente, le racisme, ou du moins sa forme adoucie, plus hypocrite : lors d’une séance de casting, elle est refusée pour le rôle d’Antigone. "Vous appartenez à la diversité, lui répond-on, Antigone est grecque " ! Et la jeune actrice de rétorquer qu’elle peut tout jouer… Car jouer, n’est-ce pas "se multiplier", comme une poupée russe ? Et d’évoquer ce qui sera le leitmotiv de ce monologue : sa double personnalité, Aminata 1 enracinée dans sa culture et ses traditions, et Aminata 2 qui "porte une autre boussole", celle de l’Europe où elle a choisi de vivre. Dans sa famille au Niger, elle est l’excisée, la jeune fille qui attend sagement un époux, vêtue de ses chatoyants tissus peuls, celle qu’on gave, lors de ses récents retours au pays, pour que ses rondeurs correspondent aux critères de là-bas. Des kilos qu’elle s’empresse de perdre dès son retour à Bruxelles … Mais déjà enfant, Aminata est un garçon manqué, une "tête dure", qui participe à une caravane de la paix pour répondre à une rébellion touareg, qui aime se déguiser et n’hésitera pas à tout quitter pour atteindre son cap. Qui ne mâche pas ses mots quand il s’agit de fustiger le racisme, le machisme et le colonialisme (même son cher Victor Hugo, son ami "à la vie à la mort", est tombé dans ce panneau-là !).Nous avions pu apprécier les qualités d’Aminata Abdoulaye Hama dans "Le songe d’une nuit d’été" de Shakespeare monté par Isabelle Pousseur en 2012. Seule en scène ici dans ce récit autobiographique sur mesure, et sous le même regard amical, son tempérament de feu éclate : généreuse, passionnée, solaire, elle réussit haut la main à nous convaincre que le théâtre est son affaire et qu’elle y a trouvé le terrain où exprimer toutes les facettes de sa riche personnalité. Quant à Jean-Marie Piemme, il dédie à son ancienne étudiante un de ses plus beaux textes ; en intelligence parfaite avec son personnage, c’est presque une seconde peau qu’il lui tisse, attentif à la diversité de son talent, mêlant souplement les temporalités, jouant avec les rythmes et maniant l’humour. Dans un mouvement de mise en abyme, il la met plus d’une fois en situation de s’auto-parodier, ce qu’elle réussit superbement ; ainsi la verrons-nous incarner des héroïnes de Shakespeare (Helena du "Songe d’une nuit d’été"), Sophocle ("Antigone") ou Kleist (Penthésilée") en surjouant avec ironie. Le théâtre est bien le lieu de tous les possibles.