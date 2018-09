"Festen" à l'Hippodrome de Boitsfort : une famille au-dessus de tout soupçon

Mai 1998 : le réalisateur danois Thomas Vinterberg secoue le Festival de Cannes avec son film "Festen" qui reçoit le Prix du jury. "Festen" est aussi le premier long métrage labellisé "Dogma95". C’est à l’adaptation théâtrale plus récente que se confronte ici le metteur en scène Alain Leempoel.

Le spectacle commence déjà à l’orée de la forêt de Soignes. Des lumières brillent dans la nuit. Vous êtes, vous aussi, invités au dîner d’anniversaire de Helge. Cet homme respectable à la réussite exemplaire a rassemblé, pour ses 60 ans, sa famille, ses domestiques, ses voisins … des obligés, pour la plupart, qui auront à coeur de lui exprimer à cette occasion leur reconnaissance et leur admiration. Vous êtes accueillis à l’entrée par de charmantes soubrettes en uniforme impeccable. Une longue table vide est dressée au centre du beau chapiteau qui figure le manoir du patriarche. D’autres spectateurs sont déjà installés tout autour, car vous pouvez, si vous le souhaitez, dîner sur place "pour du vrai" avant les agapes théâtrales ; vous ferez partie alors du premier cercle qui entoure l’aire de jeu.

Jovial et sûr de lui, le jubilaire ne sait pas que ce soir, sa vie va basculer … Dans les recoins de la vieille demeure, les moments qui précèdent le repas ne laissent rien présager de bon et malgré l’effervescence des préparatifs de la fête, un malaise déjà s’installe, palpable : on apprend que la fille aînée, Linda, s’est suicidée un an auparavant dans la maison, et on discerne en Michaël, le fils cadet, un homme violent, macho, méprisant. Hélène, l’autre fille, découvre, bouleversée, une lettre laissée par sa sœur mais décide de n’en rien dévoiler à personne, pas même à Christian, le frère dont elle se sent proche.

Et puis c’est le coup de tonnerre. Premier tintement de verre, premier toast. Christian lance sa première bombe et dévoile le lourd secret qui le mine depuis l’enfance. Au début, c’est la stupéfaction; chacun se tait par lâcheté ou incrédulité. Les parents tentent ensuite de culpabiliser Christian et de le faire passer auprès des convives pour "un enfant maladif à l’esprit malsain", "un cerveau dérangé", "incapable de dissocier la réalité de l’imaginaire". Mais l’heure n’est plus aux futiles bavardages de circonstance. De révélations en accusations, le vernis finit par craquer et la sordide vérité par apparaître au grand jour. Le dessert aura pour Helge et son clan un goût amer.

Comme le film, la pièce frappe fort. "Festen" fustige l’hypocrisie d’une famille qui a choisi de se construire une honorable réputation en enterrant ses crimes, manipulée par un homme de pouvoir régnant en maître sur une clientèle dévouée et complice. Mais si le linge familial est particulièrement sale, c’est aussi toute une société qui est montrée du doigt : l’arrivée du compagnon noir d’Hélène suscite propos et chansons racistes, et l’on ne peut s’empêcher de penser à la montée inquiétante d’une extrême droite xénophobe au Danemark … et ailleurs.

Le théâtre Le Public affectionne depuis longtemps les adaptations de films. Et c’est toujours un défi : comment retrouver la force et les émotions du grand écran avec les moyens du théâtre ? On peut dire que le passage au plateau est convaincant : Alain Leempoel parvient à orchestrer de manière très naturelle tant les mouvements des comédiens dans la maison que les moments plus statiques autour de la table. Sa mise en scène a du rythme et vous tient en haleine de bout en bout. Il réussit également la performance filmique voulue par les adaptateurs, puisqu’un vidéaste se balade, caméra à l’épaule, et projette ses images en direct sur deux écrans qui vous permettent ainsi d’assister à des scènes hors champ ou de capter, en gros plans sur les visages, les réactions des personnages. Brillant clin d’œil au film dont la pièce est issue.

La force du spectacle vient aussi de la scénographie qui casse les murs classiques du théâtre et vous immerge dans l’action. Et vous frôlerez peut-être l’un des vingt comédiens (sans compter les deux enfants), professionnels ou amateurs, qui portent intensément le spectacle. Parmi eux des têtes bien connues (Michel Kacenelenbogen, Patricia Ide, Guy Pion, Stéphanie Van Vyve…) mais aussi de jeunes talents plus que prometteurs comme Réal Siellez ou Virgile Magniette. La palme revient à Tristan Schotte qui incarne Christian avec toute la subtilité que requiert ce personnage tourmenté et meurtri qui décide enfin de rompre le silence et de crier sa colère.