Eric De Staercke seul en scène à Villers-la-ville pour raconter Notre-Dame de Paris

Du 15 juillet au 16 août, l'abbaye de Villers (Villers-la-Ville) accueillera le spectacle "Notre-Dame de Paris", une évocation d'Eric De Staercke d'après l'œuvre de Victor Hugo. Il s'agira d'un spectacle en plein air dans le chœur de l'ancienne abbatiale, où des chaises seront disposées dans le respect des distances réglementaires imposées dans le cadre du déconfinement. Ce spectacle ainsi joué devant un public réduit remplace la grande production théâtrale initialement prévue, le Lucrèce Borgia de Victor Hugo qui devait accueillir 900 spectateurs par soir.

L'annonce de l'interdiction des événements de masse jusqu'au 31 août a obligé DEL Diffusion à annuler Lucrèce Borgia et à réfléchir à une idée alternative, avec une formule théâtrale plus légère que les spectacles d'été qui sont organisés, chaque été, à l'abbaye de Villers depuis plus de 30 ans.

Notre-Dame de Paris sera une évocation, conçue comme un voyage initiatique à travers l'un des plus célèbres romans de Victor Hugo. Eric De Staercke campera plusieurs personnages, racontera la vie de l'écrivain et évoquera également une partie de l'histoire de Paris. Il sera également question des passages de Victor Hugo à l'abbaye de Villers. L'écrivain appréciait particulièrement les ruines de l'abbaye, où il est venu en 1861, 1862 et 1863.

"C'est l'histoire d'une conférence qui s'égare mais qui, en s'égarant, atteint plus certainement son but que si elle avait suivi son cours normal", résument les organisateurs. Le choix des textes a été fait par Jacques Viala et Eric De Staercke.

Le spectacle sera joué du 15 juillet au 16 août les mercredis, jeudis, samedis et dimanches à 21h30.

Les réservations seront ouvertes en ligne à partir du 15 juin

Plus d'infos pratiques sur le site www.notredamedeparis.be ou au 070/224.304. Un tarif unique de 25 euros a été défini.