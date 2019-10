"Elephant Man" sur les planches, avec un duo de monstres sacrés

Elephant Man, la pièce - Teaser - 07/10/2019 JoeyStarr incarne aux côtés de Béatrice Dalle, Elephant Man. La pièce mythique de Bernard Pomerance est adaptée et mise en scène par David Bobée. 12 comédiens sont sur scène pour interpréter cette fable cruelle dont la morale pourrait se résumer ainsi : le monstre n’est jamais celui que l’on croit. La gueule cassée et sublime de JoeyStarr devient, le temps d’une soirée, le visage de notre rapport à la différence. Une véritable leçon de tolérance. Du 3 au 20 octobre 2019 a Théâtre des Folies Bergère à Paris. Une production © BE MY PRODUCTIONS Photo - Jean-Baptiste Mondino Suivez l'actualité de la pièce sur les réseaux sociaux : ✖ Facebook : https://www.facebook.com/elephantmanlapiece/ ✖ Twitter : https://twitter.com/ElephantManFR ✖ Instagram : https://www.instagram.com/elephant_man_la_piece/ ➖ Communication digitale par THE FARM : ✖ Site internet : https://www.thefarmcom.io ✖ Facebook : https://www.facebook.com/THEFARMparis ✖ Instagram : https://www.instagram.com/thefarmparis ✖ Twitter : https://twitter.com/THEFARMparis ✖ Linkedin : https://www.linkedin.com/company/thef... THE FARM is a place where you can grow, be lush!