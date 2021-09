Dur dur d'être un sosie : Frédéric au Théâtre de la Toison d'Or

Frédéric, le sosie de Freddie Mercury, est le leader d'un groupe de cover des morceaux de Queen. Une bande de bras cassés, en panne de voiture, qui n'arriveront jamais jusqu'à la scène. Voilà notre Frédéric contraint de meubler et d'interpréter les hits de Queen en version piano voix. Jean-François Breuer, comédien et chanteur, nous scotche par ses qualités vocales et la justesse de la gestuelle. Une prestation a minima, piano voix, mais qui montre tout le talent de mélodiste des quatre membres de Queen, tous auteurs-compositeurs. D'ailleurs les spectateurs fans de Queen, qui sont venus pour les chansons, ne s'y trompent. Jean-François Breuer triomphe dans We Will Rock You, Love Of My Life et même le périlleux Bohemian Rapsody.