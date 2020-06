Du théâtre "drive in" à la Courte Echelle à Liège

Les ateliers de la Courte Echelle à Liège présentent un projet baptisé "2120", un spectacle qui imagine ce que sera notre monde dans cent ans. Parmi les ingrédients de cette histoire, The Fabulous Time Travel, une machine qui permet de voyager dans le temps. Celle-ci propose un retour dans les années soixante, période à la fois révolutionnaire et pleine d’insouciance. Soudain l’engin déraille et propulse les spectateurs dans le futur. " On se retrouve en 2120 après la crise du covid, après un bug informatique mondial qui a eu lieu en 2027 " explique le metteur en scène Luc Jaminet " il n’y a plus d’électricité, notre planète a subi et subit encore les conséquences du réchauffement climatique. L’air est pollué, des plantes exotiques poussent à Liège, la mer est à Waremme… on se retrouve dans un monde à la Mad Max".

Drive in théâtre

Très à propos sur le fond, ce spectacle inspiré d’un projet théâtral allemand l’est aussi sur la forme puisqu’il sera joué en extérieur selon le concept du Drive in, distanciation sociale oblige. "La cour de la Courte Echelle peut accueillir sept voitures, parquées l’une derrière l’autre" précise Luc Jaminet "dans chaque voiture il y a au moins quatre personnes. L’une d’entre elles donne son numéro de téléphone. L’idée selon laquelle il fallait s’adresser aux spectateurs via un smartphone, s’est assez vite imposée". Les comédiens racontent alors ce qu’est leur vie en 2120.

Soyons drôles

Ce scénario apocalyptique se veut humoristique. " On s’est dit soyons ludiques, drôles et surprenants parce que la période que nous traversons est suffisamment morose et anxiogène" souligne encore Luc Jaminet " pour nous c’est une manière de rebondir, de ne pas baisser les bras, de montrer que nous existons et que nous sommes créatifs". Ce spectacle est à découvrir du 1er au 9 juillet.

Infos : www.courte-echelle.be