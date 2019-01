Du 1er au 23 février, le Festival de Liège interroge le présent

Lire et dire le monde. Interroger le présent. Partager les points de vue aigus que posent les artistes sur notre temps.

Voilà l’ambition que se donne, le Festival de Liège depuis 2001.

Car nous sommes plus que jamais convaincus que l’art est le lieu pour parler du monde. Qu’en ces temps troubles, où l’impensable d’hier fait désormais partie du possible. Qu’en ces temps de repli sur soi, de folies meurtrières, d’exclusions et d’anathèmes en tous genres, d’affirmations identitaires barbares. Qu’en ces temps où les loups sortent des bois avec fierté et arrogance, il nous semble impérieux de transgresser nos propres frontières, d’aller à la rencontre de l’autre, de s’ouvrir au monde, à ses cultures, ses langages, de croiser des regards étrangers, de nous engager dans des chemins incertains et des territoires inconnus.