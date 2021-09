"Don Quichotte avant la nuit" au Jean Villar : un chevalier aussi mourant qu’errant

Pour cette adaptation, le Chevalier est aussi mourant qu’errant : Don Quichotte interprété par Benoît Verhaert est toujours accompagné de son fidèle Sancho Panza ( Rachid Benbouchta ), bien que le cadre romanesque change un peu. En effet, le duo ne s’aventure plus à travers l’Espagne mais dans leur chambre d’hôpital . Don Quichotte délire au soin palliatif, pour lui, les lits deviennent des barques, les murs blancs se transforment en hautes murailles, les aiguilles de l’horloge deviennent un géant au grand bras. Sur fond de musique live, le chevalier et son fidèle écuyer tuent le temps en attendant la mort .

L'Atelier Théâtre Jean Villar présente jusqu’au 2 octobre "Don Quichotte avant la nuit", une adaptation théâtrale de Cervantes réécrite par Paul Emond et mise en scène par Alan Bourgeois. La pièce cherche à rendre romanesque, palpitant et même drôle un lent voyage vers la mort.

Alan Bourgeois, le metteur en scène explique comment lui est venu cette idée.

"2016. Une nuit, je me suis réveillé après un rêve où mon père et mon beau-père – que je venais de perdre coup sur coup – étaient Don Quichotte et Sancho. Dans une chambre d’hôpital, ils étaient en train de vivre une dernière aventure grandiose. Ce rêve était sans doute pour moi une manière de leur faire vivre une fin un peu plus digne que celle qu’ils ont eue. Après ça, est arrivée la Covid-19. Ils étaient nombreux à partir sans personne à qui tenir la main. Et avec la crise sanitaire, le spectacle a pris une autre dimension. Don Quichotte avant la nuit, c’est offrir une sortie en apothéose à toutes ces personnes qui ont eu des fins de vie difficiles."

La pièce est visible au Jean Villar jusqu’au 2 octobre.