Dixième édition du festival Voo Rire à Liège du 19 au 25 octobre

Le gala télévisé d’ouverture aura lieu le 19 octobre au Forum de Liège et sera 100% belge. Il sera présenté par Cécile Djunga et réunira des artistes reconnus et de jeunes talents belges. L’objectif est de soutenir les artistes belges après la crise du Covid-19. Un second gala télévisé, présenté par Les Frères Taloche, est prévu le 20 octobre, toujours au Forum de Liège, pour les 10 ans du festival. Un troisième gala, le 21 octobre au Forum de Liège, est dédié à la jeune génération qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux et leur donnera ainsi l’occasion de monter sur scène pour la première fois.

Le Tremplin du rire, un concours qui s’adresse aux talents de moins de 18 ans et dirigé par Patrick Alen, et le concept Rire à domicile sont également au programme.

Le bourgmestre de Liège a indiqué qu’un quota de places sera réservé pour des sinistrés des inondations de la mi-juillet.