Des hommes endormis, au Rideau de Bruxelles. Deux femmes à la manœuvre.

Le texte de Martin Crimp interpelle puisqu’il brasse un grand nombre de thèmes contemporains, un couple sans enfant, la prise de pouvoir par un couple de jeunes, l’homosexualité latente des hommes comme des femmes, jeunes comme vieux, la violence, la manipulation, la prise de pouvoir par les femmes, Julia intellectuelle, la cinquantaine et son assistante, Josefine. Le final est étrange : les hommes "endormis" ont disparu et les femmes restées seules n’évoluent pas dans la sérénité.

Par principe on n’émet pas de "critique" avant la première mais on a des " impressions " face à un dispositif scénique, une dynamique de groupe et un texte de référence.

Autre surprise : face à deux acteurs chevronnés, Anne Clair et Serge Demoulin deux jeunes acteurs, tout juste sortis des écoles, sélectionnés via le CAS, Mikael Di Marzo et Pauline Serneels font mieux que se défendre… à la pré-générale. On leur souhaite le même cran/talent pour la suite de l’aventure.

"Des hommes endormis" vus par Michael Delaunoy

Michael Delaunoy - © Beata Szparagowska

Christian Jade : Le monde selon Crimp vous passionne. Pourquoi ?

Michael Delaunoy : Ce qui me touche dans cette écriture c’est qu’elle crée une tension particulière. La violence n’est jamais montrée de façon directe elle est toujours "hors champ". Comme dans le cinéma de Michael Haneke, on la devine, on la pressent et elle est d’autant plus inquiétante. Il y a toujours quelque chose qui échappe, qui cloche. La fin est particulièrement ambiguë. On ne sait pas très bien ce que sont devenus les hommes : ont-ils disparu ? Sont-ils morts, assassinés ? L’écriture de Crimp met en branle différentes pistes à explorer mais il laisse le spectateur avec ses doutes.

La scénographie donne un cadre quasi mathématique à ce jeu d’influences. Pourquoi ce choix d’une scénographie quadri-frontale ?

Cette disposition permet de bien épouser les points de vue multiples de Crimp sur ses personnages et les spectateurs voient tous quelque chose de différent par le changement d’angles. Mais l’origine de ce dispositif est né des exigences du Covid19 par rapport au placement des spectateurs. L’idée était de se rassembler autour des acteurs, puis le carré initial est devenu une piscine, une fosse, une arène.

C’est un dispositif contraignant (pas de porte, pas d’issue) qui permet de "déréaliser" l’espace en ne gardant que quelques éléments concrets d’un appartement : des placards, et le robinet devient un "personnage de la pièce" ! Je préfère suggérer que montrer. On avait besoin d’un dispositif très "aseptisé" qui raconte ce qu’on vit pour le moment et qui entre en écho avec "l’hygiénisme" des pièces de Crimp. Son monde est froid, sans empathie ; les gens se parlent de façon étrange sans que ça paraisse étrange pour eux. ll y a donc quelque chose à faire vibrer entre notre situation de confinés aujourd’hui et ce texte dur.