Dans le BW, les artistes rebondissent grâce au festival RE’SORS

Les Baladins du Miroir - Les Ambassadeurs à Jodoigne (13/27) - 08/08/2017 Les Baladins du Miroir est une compagnie belge de théâtre itinérant fondée en 1982. La compagnie propose un théâtre classique, populaire et festif, dont les pièces revisitent des auteurs tels que Molière, Shakespeare, Bertolt Brecht ou plus contemporains comme Jodorowsky, Henri Gougaud4. Dans la tradition du théâtre forain et nomade, la troupe se déplace avec un convoi de caravanes, roulottes et camions, transportant un chapiteau ainsi que toute l’infrastructure : logements, sanitaires, bar, etc. Les tournées ont lieu principalement en Belgique mais également dans le reste la francophonie avec des passages en France, Suisse et Québec.