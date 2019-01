Création : Le Porteur d'histoire, d'Alexis Michalik

Véritable phénomène, Alexis Michalik triomphe en France avec ce conte haletant et rafle 2 Molières en 2014. Aujourd’hui, il recrée sa pièce en Belgique : une quête fantastique à travers les époques et les continents !

A 35 ans, Alexis Michalik a déjà écrit quatre pièces, décroché 10 Molières et trouvé sa place comme comédien en télé et au cinéma.

Sa première pièce, Le Porteur d'histoire, créée en 2011, ne devait être jouée que trois fois. Mais l'engouement du public et des critiques la mène à Paris et Avignon, où elle brassera 400.000 spectateurs dans des salles combles. Elle remporte deux Molières en 2014 : meilleur auteur et meilleur metteur en scène.

Après cet immense succès en France, l'auteur remonte sa pièce chez nous, avec une distribution belge, pour notre plus grand plaisir !

Cinq comédiens, cinq tabourets, un plateau nu et un portant chargé de costumes : grâce au pouvoir illimité de l'imagination, le voyage peut commencer.

1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin de se douter que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête fantastique à travers l’histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…

Une écriture qui file à toute allure. Truffé de rebondissements, de récits entremêlés, de clins d’œil historiques ou littéraires, ce conte haletant renoue avec l’enfance, avec le plaisir d’écouter une histoire. Il fait confiance à la puissance des mots et rappelle le pouvoir de la fiction. Jouissif !

15 au 25 janvier 2019

Théâtre Jean Vilar - Louvain-la-Neuve

Mise en scène : Alexis Michalik - Avec Allan Bertin, Baptiste Blampain, Nicolas Buysse, Julia Le Faou et Shérine Seyad

Une coproduction du Théâtre Le Public, d’Acme Productions et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Avec le soutien du Tax Shelter de l'Etat fédéral belge via Belga Films Fund et de la Communauté française.

Les à-côtés du spectacle :

Audiodescription mercredi 16/01 (sur réservation)

Rencontre avec les artistes jeudi 24/01

Introduction au spectacle vendredi 25/01 à 19h45

