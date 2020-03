Coup de projecteur sur le collectif de stand-up YouRire

Le stand-up a le vent en poupe. Alliant culture bien-être, thérapie par le rire, accessibilité, imprévisibilité et liberté d'expression, le stand-up conquiert de plus en plus de coeurs et de salles en Belgique. Pour mieux saisir ce phénomène, coup de projecteur sur l'un de ses principaux ambassadeurs en Belgique : le collectif YouRire.

Fondé en 2018 par Youri Garfinkiel et Fabienne Thirionet, le collectif brasse aujourd'hui plus de 160 humoristes et anime régulièrement des soirées d'humour et de stand-up (ex : Rire Me Five) à travers toute la Belgique francophone, autant dans des cafés et des bars que dans des lieux culturels et des salles de spectacles.

Agé de 34 ans, le président de l'asbl, Youri Garfinkiel, cumule les casquettes : comédien, acteur de cinéma, danseur et humoriste, il s'est déjà produit au Jamel Comedy Club à Paris et au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Son credo artistique : "Divertir et toucher l'âme du public ; repousser les limites de l'absurde pour dédramatiser et ramener de la simplicité dans les sujets abordés. Donner de l'émotion, du rire, de la joie et parfois même quelques larmes."

La mission du collectif ? Faire rayonner la scène humoristique belge et promouvoir les humoristes, confirmés et émergents. Et, surtout, donner du plaisir, beaucoup de plaisir.

En plus des plateaux d'humoristes, YouRire organise de multiples initiatives culturelles en lien avec l'humour et le développement de l'artiste. Aux manettes de ces activités, Fabienne Thirionet, à la fois co-organisatrice, administratrice et attachée de presse du collectif. On trouve notamment des ateliers composés de différents modules : les procédés humoristiques, le placement sur scène, les interactions avec le public, l'improvisation et l'écriture de groupe. Un secrétariat administratif est également disponible 7j/7 pour toute question relative aux contrats et aux droits d'auteur. Qui dit humour dit aussi parfois labour !