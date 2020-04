Coronavirus : le Théâtre Royal flamand (KVS) annule l'intégralité de sa saison 2019-2020

We hebben beslist alle publieke voorstellingen @KVSbrussels tem juni te annuleren. We richten de blik vooruit. We verlangen er naar publiek en artiesten weer te ontmoeten, en kijken dan ook uit naar het volgende seizoen, dat we heel binnenkort communiceren. /1

Les représentations avaient, dans un premier temps et conformément aux directives du gouvernement fédéral, été annulées jusqu'au 21 avril. Le KVS a cependant décidé d'annuler de manière proactive toutes les représentations de la saison et de se concentrer sur la saison 2020-2021. Son programme sera annoncé prochainement et débutera probablement en septembre.

Pas de crainte pour les régisseurs

Les régisseurs qui se trouvent désormais obligés d'annuler leurs représentations et leurs avant-premières ne doivent pas immédiatement craindre la perte de tout leur travail. "Nous allons reprogrammer les artistes qui voient aujourd'hui leurs représentations tomber à l'eau à cause du coronavirus et leur offrir des avant-premières époustouflantes à l'occasion de la prochaine magnifique saison", affirme le directeur artistique du KVS sur Twitter.

Parmi ces régisseurs, Pitcho Womba Konga avec "Fire Will Become Ashes But Not Now", Lisbeth Gruwez avec "Piano Works Debussy", Moya Michael avec "Coloured Swan 3 : Harriet's Remix" et "Mrs Dalloway" de Carme Portaceli et Michael De Cock.

Le public pourra réserver ses billets dès le lancement de la nouvelle saison 2020-2021. Le KVS veillera néanmoins à ce que ces billets soient facilement échangeables ou remboursables étant donné l'imprévisibilité de la durée de la crise du coronavirus.