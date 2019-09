Concours - Vive Bouchon au TTO

Vive Bouchon au TTO - 04/09/2019 VIVE BOUCHON de De Jean Dell et Gérald Sibleyras TTO | Découverte 12 Sep - 12 Oct Du mercredi au samedi à 20h30 Bienvenue à Bouchon… un tout petit village dépeuplé, battu par les vents, où la cabine téléphonique sert de salle polyvalente. Pour éviter que son village ne meure, Jacques, le maire, extorque depuis des années des subventions à l’Union européenne. Tout est ingénieusement pensé. Et ça semble fonctionner à merveille. Jusqu’à ce que Bruxelles envoie un inspecteur pour vérifier où passe l’argent… Jacques réclame alors l’indépendance, la création d’un état Bouchon… Mais qui va payer ? Bruxelles ! Pourquoi s’en priver? De Jean Dell et Gérald Sibleyras Mise en scène Emmanuelle Mathieu Avec Jean-François Breuer, Thomas Demarez, Xavier Elsen et Amélie Saye Scénographie Noémie Breeus Photos Aude Van Lathem Production Lato Sensu asbl La pièce est représentée par l’Agence Drama – 24 Rue Feydeau 75002 Paris (France) – www.dramaparis.com