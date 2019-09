Concours - Trois hommes et un couffin - au Théâtre des Galeries

Une histoire intemporelle sur la paternité de trois célibataires endurcis.

Un berceau d’émotions.

Le plus grand succès cinématographique français des années 80 arrive sur les planches et c’est la promesse d’un spectacle cocasse et touchant.

Avant son départ pour le Japon, Jacques fait passer un message à ses deux colocataires Pierre et Michel : "Un copain déposera un colis et passera le reprendre plus tard".

Un matin, un petit paquet les attend devant la porte de l'appartement… un petit paquet qui n’est autre qu’un bébé emmitouflé dans son couffin. Le nouveau venu va bouleverser le quotidien de ces trentenaires fêtards. Pour eux, adieu la liberté et les aventures sans lendemain !

30 ans plus tard, la problématique des trentenaires et de la parentalité n’a pas pris une ride. Pour sa création théâtrale, cette histoire drôle et pleine de rebondissements revient dans une mise en scène moderne, avec des dialogues savoureux.

Avec Denis Carpentier, Frédéric Nyssen, Marc Weiss, Catherine Decrolier, Caroline Lambert, Gauthier Bourgois, Robin Van Dyck et Christel Pedrinelli.

Mise en scène : Alexis Goslain

Au théâtre des Galeries - du 11 septembre au 6 octobre 2019