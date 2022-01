Concours : "Tout ça ne nous rendra pas Noël" au TTO

Le réveillon de Noël chez Odile et Dany, c’est comme chez vous : petits fours, champagne, famille, (vieux) amis, ceux qui préféreraient être partout plutôt que là, ceux qui sont sincèrement contents de se retrouver, ceux qui viendront peut-être et ceux qui ne viendront plus.

Mais le réveillon de Noël chez Odile et Dany, ce n’est pas tout à fait comme chez vous : une nouvelle venue aussi belle que mystérieuse et, surtout, UNE règle pour les cadeaux qui doivent être placés anonymement sous le sapin et piochés au hasard par les invités.

Tout va sérieusement déraper quand un convive aura la "merveilleuse" idée d’y placer "Tintin au Congo". Les vieux dossiers de famille vont ressortir, et ce n’est pas la nouvelle venue qui va calmer les esprits ! Ça rit, ça grince, ce n’est ni une comédie ni un drame, c’est un spectacle qui ressemble avant tout à la vie, y compris lorsque l’amour finira par triompher d’une manière… inattendue.