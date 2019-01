Concours : Sisters au TTO

Ah, la religion. Sujet tabou parmi les tabous et rabâché parmi les rabâchés. Que dire qui n’ait encore été dit ? Eh bien tout ! En tout cas, tout ce qui a trait au féminin, soit l’angle mort des sempiternels débats télé et prises de becs sur Twitter. Nos trois Sisters vont s’empresser de tout vous balancer. Une musulmane, une juive et une catholique racontent leur vécu, leur culture, la manière dont elles vivent, apprécient et parfois subissent les dogmes et les coutumes. Et surtout, la façon dont on peut en rire. Parce que, Bon Dieu, il est temps de se décrisper. Un spectacle déconseillé aux grenouilles.

Au Théâtre de la Toison d'or, du 24 janvier au 2 mars

De Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Maizel

Mise en scène Emmanuel Dell’Erba et Nathalie Uffner Avec Odile Matthieu, June Owens et Nathalie Uffner