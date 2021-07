Concours : Sex and Jealousy, le TTO au Lac de Genval

Quel est le moteur du monde ? Le sexe ou la jalousie ? Les deux à la fois ?

Car le sexe et la jalousie dansent un tango qui, dès lors qu’il se déséquilibre, devient sacrément inflammable. Explosif, même. Et parfois, comme dans le cas de ce classique du boulevard, tellement drôle. Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec son ami Robert, il n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Alors Bernard piège Robert et le place devant un affreux dilemme. Soit Robert accepte que Bernard couche à son tour avec sa femme, soit Bernard devra le tuer. Simple, non ? Avalanche de quiproquos, gags en cascade… Découvrez ce spectacle mythique en plein air, redynamisé par six de nos comédiens préférés.

dans le cadre du festival Il est temps d'en rire

Une pièce de Marc Camoletti

Mise en scène Nathalie Uffner – Avec Delphine Ysaye, Antoine Guillaume, Julie Lenain, Odile Matthieu, Catherine Decrolier et Thibaut Neve.

Au Lac de Genval, jusqu’au 31 juillet.

Plus d’infos pratiques sur le site du Théâtre de la Toison d’Or