Concours : Otto und Helmut au TTO

Otto und Helmut - Avignon #OFF18 - Théâtre Episcène - Bande Annonce - 12/02/2020 Réservations : +33 (0)4 90 01 90 54 ou reservation@episcene.be http://www.episcene.be/programme/otto-und-helmut Attention les yeux, attention les oreilles, vous voici en présence d'un spectacle hautement inflammable, qui pétarade dans tous les sens, dopé à l'énergie sismique de deux comédiens dont il faudra faire un jour don du cerveau à la psychiatrie. Dans un aller-retour entre la projection d'un (faux) documentaire qui leur est consacré et la concrétisation sur scène des thèmes abordés, Otto und Helmut, performeurs berlinois pointent les travers de notre société hystérique et individualiste. Oscillant entre premier, second et millième degré, ils créent des personnages larger than life et crazier than life mais diablement attachants : vieilles FEMEN, messieurs pipi... Un moment absurde et fou. La presse en parle : « Les Laurel et Hardy de la performance » Bruzz « Une cascade de sketchs jubilatoires » Mister Emma « Jouissif à souhait » Flair « Un arc-en-ciel d’émotions » Arabel « Absurdité belge et originalité » Vivre ici « Un spectacle délirant » Plus Magazine « Décapant et conceptuel » Le Bourlingueur du net « Une véritable performance artistique et physique » Culture Box « Une pièce antimorosité » Femmes d’Aujourd’hui « Complètement barré » Culture Box « Une pièce volontairement décalée » La Capitale De et avec Jean-François Breuer et Aurelio Mergola Mise en scène Julie Duroisin et Nathalie Uffner Scénographie et accessoires Noémie Vanheste Costumes Camille Flahaux Création lumières Alain Collet Décor sonore Laurent Beumier Réalisation vidéo Fahd Zidouh Prothésistes Florence Thonet et Anne Van Nyen Production Théâtre de la Toison d’Or Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius | Avec le soutien de la Cocof