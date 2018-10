Concours : On the Road ... A au Théâtre de Poche

Au sens littéral, Roda est un homme du monde. D’origine libanaise, il est né au Maroc, il a grandi en Guinée, il a la nationalité belge et se revendique d’une gueule d’Italien pour faciliter ses sorties en boîte. Ses racines, il leur court après sous toutes les latitudes mais elles lui filent sans cesse entre les doigts. Immigré de la deuxième génération, c’est-à-dire, pour certains "plus vraiment comme eux", mais "pas encore tout à fait comme nous", Roda a le cul coincé entre quatre cultures au moins, entre un besoin d’émancipation et la nécessité d’être de quelque part.

Avec "On the Road… A", il joue l’histoire de sa vie avec humour et autodérision, incarnant à lui seul une vingtaine de personnages : ses potes Mohamed et Dorothée, un père fantasmé, un prof de religion islamique (une vraie terreur), ses familles d’ici et d’ailleurs, … Roda ne ressemble à personne et pourtant, chacun d’entre nous se reconnaîtra un peu en lui.

"C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances. Et c’est notre regard qui aussi peut les en libérer" Amin Maalouf

Au Théâtre de Poche du 23 au 26 octobre

Le spectacle sera joué également aux Riches Claires du 24 au 27 avril 2019

De et avec : Roda Fawaz | Mise en scène: Eric De Staercke, assisté de Cécile Delberghe