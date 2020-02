Concours : Made in Kwakkaba au Festival Kidzik

Des jouets reprennent goût à la vie.

Des jouets sur scène, partout, qui n’attendent qu’un tour de manivelle, une pression, un coup de pouce, pour s’animer et retrouver la vie, sous les regards bouche bée des plus petits : bienvenue dans la contrée magique de Kwakkaba !

Entre théâtre d’ombres mécanique et manège enchanté, c’est un spectacle sensoriel auquel les enfants sont conviés. Où des jouets qu’on croyait condamnés connaissent un nouveau souffle, une seconde chance, sauvés de la casse et de l’oubli par un duo de Gepetto modernes. Récolter et recycler des vieux jouets, les secouer et leur souffler dessus, pour qu’ils reprennent des couleurs : c’est l’objectif d’Alec et de Silke, et ça vaut bien tous les poèmes...

Un atelier à 14h pour les enfants entre 2,5 ans et 8 ans, ainsi qu'un goûter à 15h, précéderont le concert qui aura lieu à 16h.

à voir au Senghor le 7 mars