Concours : Les Trois Glorieuses au Magic Land Théâtre

L’histoire commence dans une misérable pension parisienne qui n’est pas sans rappeler celle du père Goriot de Balzac. Véritable carrefour des détresses humaines et des aspirations souvent sans lendemain, la demeure voit défiler des résidents que rien ne prédestinait à se rencontrer au vues de leurs différences sociales. Aristocrates désargentés, aventuriers, anciens bagnards ou révolutionnaires s’y côtoient sans pouvoir s’ignorer. Malgré leurs masques, ils s’efforcent tous de cohabiter. Pendant ce temps à l’extérieur, le peuple gronde, les barricades bloquent paris, le peuple marche sur les Tuileries et le Palais Bourbon et Charles X est contraint d’abdiquer laissant la place à la dernière monarchie. L’histoire retiendra cet épisode sous le nom des "Trois Glorieuses" ou "la Révolution de juillet".

Au Magic Land Théâtre du 30 novembre au 29 décembre - Texte et Mise en scène de Patrick Chaboud