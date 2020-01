Concours : Les Falaises au Théâtre les Tanneurs

Les Falaises (Fany Ducat/Antonin Jenny) - 13/01/2020 LES FALAISES Fany Ducat/Antonin Jenny 22.01 - 01.02.2020 https://lestanneurs.be/saison/spectacle/les-falaises L’histoire se déroule sur trente-cinq années, des années 80 à nos jours. Bozec, Bruno, Claude, Denis et leur chef travaillent dans un commissariat désuet d’une petite ville de province, au bord de l’océan. Un jour, le commissaire disparaît. Que devient-il ? Et pour- quoi les autres restent-ils tous là ? Plusieurs fois par jour, ces personnes se croisent dans le couloir, travaillent, discutent, rêvent et se confient. Ce n’est pas le rythme intense qui habite les commissariats des séries télévisées. Aucun prisonnier, aucun avocat, aucun interrogatoire. La tension ne se situe pas sur une affaire policière, mais se concentre sur l’histoire interne et privée des personnages, sur la vie de tous les jours. Dans ce récit-chorale, les angoisses, les doutes, les questions, les mensonges, les amours, les trahisons, les manques et les objectifs ratés des personnages passent et repassent comme le temps. Les Falaises est le premier spectacle d’Antonin Jenny. Entouré de la même équipe depuis l’école – Alice De Cat à la lumière et Charles-Hippolyte Chatelard à la scénographie –, il porte une démarche novatrice, esthétiquement très étudiée. Antonin déplace le réel, par petites touches temporelles et rythmiques, le magnifie comme une œuvre d’art, inquiète et drolatique. Il mélange sans arrêt les codes : comédie, absurde et tragique s’entremêlent. En détournant le genre policier et en déplaçant l’endroit de la tension, il bouleverse les attentes des spectateurs. La pièce dresse une cartographie des relations réelles et fantasmées au travail, ou comment l’intime se fraie un chemin au sein d’un groupe de collègues. Avec Tom Adjibi, Sacha Fritschké, Antonin Jenny, Maya Lombard, Anne-Marie Loop, Thomas Noël Création lumière Alice De Cat Scénographie Charles-Hippolyte Chatelard Création costumes Lily Sato Mise en scène Antonin Jenny Création son Barbara Juniot Une production du Théâtre Les Tanneurs, en coproduction avec Fany Ducat, [e]utopia asbl/Armel Roussel et La Coop asbl | Une production déléguée du Théâtre Les Tanneurs | Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre, de Shelterprod, du Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge | Antonin Jenny est artiste associé au Théâtre Les Tanneurs. Réalisation teaser : Thomas Xhignesse et Lucien Gabriel