Concours : Les Combustibles au Théâtre de La Valette

Un professeur d’Université, son assistant et une étudiante enfermés dans une pièce vide et nue où il ne reste que des livres ! Dehors, le froid mortel et la guerre, les bombes et la neige, les snippers et le blizzard. Quand on n’a plus rien à brûler que des livres, et que la littérature est au centre de la vie des personnages, quelle décision prendre ? Des rapports étonnants entre les personnages, des échanges de points de vue sidérants, une tension où l’humour, le désespoir, le cynisme s’entremêlent, où les faiblesses humaines se révèlent. Un huis clos passionnant à l’issue incertaine et aux répliques ciselées au scalpel par l’une de nos plus célèbres auteures, qui ne laisseront personne indifférent.

d'après le roman d'Amélie Nothomb.

Mise en scène de Marcel Delval, avec Michel Wright, Fabian Dorsimont et Manoëlle Meeûs

au Théâtre de La Valette du 21 février au 24 mars