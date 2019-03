Concours : Les Belles Personnes au TTO

C’est la fête ! Parce que c’est le grand retour de Sébastien Ministru à la barre. Mais aussi parce que les trois couples qui sortent de sa foisonnante imagination passent leur vie à table : de repas en brunch et de cocktail dînatoire en dîner de réveillon, ils tiennent la chronique de leur amitié et le feuilleton de leurs conversations. Ils mangent et ils parlent. Ils parlent et ils mangent – sauf l’alcoolique qui ne dit rien et n’avale que du vin. Parmi les convives, on retrouve Ciccio, le héros du joyau "Ciao Ciao Bambino", grand hit parmi les hits du TTO. Car Ciccio a eu une vie avant de mourir… Bienvenue dans des libations avinées qui mèneront, forcément, à la dernière Cène.

De Sébastien Ministru Mise en scène Nathalie Uffner Avec Laurence Bibot, Emmanuel Dell’Erba, Antoine Guillaume, Aurelio Mergola, Pierre Poucet et Soda

Au Théâtre de la Toison d'Or, du 28 mars au 31 mai