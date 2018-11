Concours : Les Bas-Fonds au Théâtre National

" On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a… c’est à dire pas grand chose ! ". Nachtasiel – en français Les Bas-fonds – est la première et la plus connue des pièces de Maxime Gorki. L’écrivain russe y dessine une galerie de portraits d’exclus dans la Russie prérévolutionnaire. Éclopés, brisés, blessés et réunis au sein d’un asile de nuit à la merci d’un couple de marchands de sommeil, ils tentent de survivre. Jusqu’à l’arrivée d’un vagabond qui leur insuffle, peut-être, un peu d’espoir.

Quatorze acteurs néerlandophones et francophones incarnent aujourd’hui ces marginaux. Le dramaturge Tom Dupont en a adapté le texte après avoir longuement enquêté dans un foyer de sans abris. Nachtasiel dépeint donc sans filtre et sans concession leur condition en posant brutalement la question : comment tolérer une telle pauvreté ?

En exposant la situation de ces déclassés comme une accusation, Raven Ruëll développe une démonstration d’une cruelle actualité : impossible cette fois d’ignorer que dans nos villes, la misère dévore toujours autant de vies humaines sous nos yeux.

Au Théâtre National, du 20 au 25 novembre.