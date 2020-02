Concours : le retour de "Scapin 68" à Wolubilis

Vous avez manqué le passage de la troupe de Scapin 68 la saison passée ? Réjouissez-vous, ce succès du Théâtre Royal du Parc revient pour trois représentations démentielles ! Thierry Debroux a eu la fantaisie de revisiter ce classique à la mode de mai '68 mais sans changer une virgule de Molière. Une filiation qui coulait naturellement de source vu que Jean-Baptiste Poquelin y célébrait déjà la liberté d'aimer de la jeunesse contre le conservatisme patriarcal ! En Scapin hippie, cabotin et déluré, Othmane Moumen fait des ravages aux côtés d'une distribution qui ne s'économise pas pour faire de cette version une belle réussite.



Profitant de l'absence de leurs pères - Argante et Géronte, Octave et Léandre se sont lâchés. Ils ont fait la fête et sont tombés amoureux. Hélas, très vite, nos jeunes premiers apprennent le retour de leurs géniteurs. Ils auront besoin du valet de Léandre et de ses stratagèmes pour affronter le courroux paternel. Scapin sera le pavé qu'ils lancent, un peu lâchement, à la figure de leurs "vieux" qui, bien entendu, veulent les marier contre leur gré.



Scapin 68, à Wolubilis, du 13 au 15 février