Concours : Le Procès au Théâtre des Martys

Teaser LE PROCÈS - 26/02/2020 LE PROCÈS - Franz Kafka Mise en scène d'Hélène Theunissen Du 05 au 25.03.2020 Infos et réservations : http://theatre-martyrs.be/spectacles/le-proces/ « QUELQU'UN AVAIT BIEN DÛ CALOMNIER JOSEPH K., CAR UN MATIN, SANS QU'IL AIT RIEN FAIT DE MAL, IL FUT ARRÊTÉ. » Un matin comme presque tous les autres, celui de son trentième anniversaire, Josef K. est arrêté au réveil par deux gardes et soumis à un interrogatoire. Il ne sait ni qui l’arrête, ni pourquoi. Il reste libre, continue à se rendre à son travail et à mener sa vie comme auparavant, mais il est désormais dans un labyrinthe sans issue, désorienté et plongé dans la crainte. Comique parfois, absurde et cauchemardesque souvent, le monde du Procès est un monde noir d’apparences trompeuses, se répétant à l’infini. Emboîter le pas à l’individu Josef K., c’est comprendre très vite que l’histoire de son destin est le miroir de celui de tout individu, c’est s’identifier à son esprit de protestation contre tous les pouvoirs, qu’ils soient symboliques (la loi, la famille, l’art, la religion) – ou concrets (administration opaque et compliquée, justice corrompue ou laxiste), qui oppriment l’humanité. À l’origine de ce roman inachevé, dix cahiers laissés dans une malle que l’exécuteur testamentaire de l’écrivain ordonnera lors de la publication. Cette matière, ce puzzle incomplet, sera le champ exploratoire de Théâtre en Liberté, questionnant, sous la houlette d’Hélène Theunissen, l’œuvre et la société. 05 - 25.03 Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 15.03 à 15h00 et le jeudi 19.03 également à 14h00. LES RENCONTRES _ Rencontre avec le traducteur Jean-Pierre Lefebvre samedi 07.03 à 15h30. _ Bord de scène après le spectacle mardi 10.03, animé par Laure Tourneur et en présence de l'équipe artistique. GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE TEXTE Franz Kafka TRADUCTION FRANÇAISE Jean-Pierre Lefebvre (Ed. Gallimard – Coll. Bibliothèque de la Pléiade) JEU Maxime Anselin, Jean-Pierre Baudson, Jacqueline Bollen, Cédric Cerbara, Isabelle De Beir, Dolorès Delahaut, Bernard Gahide (Josef K.), Julie Lenain, Stéphane Ledune, Romain Mathelart, Sylvie Perederejew, Laurent Tisseyre, Aurélien Vandenbeyvanghe ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Hélène Theunissen ASSISTANAT ET COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE Lara Ceulemans COLLABORATION À L'ADAPTATION & À LA DRAMATURGIE Laetitia Doffagne SCÉNOGRAPHIE Vincent Bresmal ASSISTANAT SCÉNOGRAPHIE Matthieu Delcourt CRÉATION COSTUMES Laurence Hermant COLLABORATION COSTUMES Anne Compère COIFFURES Laetitia Doffagne DIRECTION TECHNIQUE Stéphane Ledune VIDÉO Vincent Pinckaers CADREUR Emile Scahaise LUMIÈRES Nicola Pavoni SON/RÉGIE Geoffrey Sorgius RÉGIE PLATEAU Luis Vergara Santiago RÉGIE LUMIÈRES Christophe Deprez PRODUCTION Théâtre en Liberté COPRODUCTION Théâtre des Martyrs, Biloxi 48, LA SERVANTE, La Coop & Shelter Prod. Avec le soutien de Taxshelter.be, ING, du Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge. Avec l’aide de la Cocof – Initiation scolaire INFOS & RÉSERVATIONS 02 223 32 08 - http://theatre-martyrs.be/