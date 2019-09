Concours : Le présent qui déborde - au Théâtre National

Cinéaste et metteuse en scène, la brésilienne Christiane Jatahy a marqué les esprits avec What if They Went to Moscow?, une adaptation exceptionnelle des Trois sœurs de Tchekhov.

Dans Le Présent qui déborde, Christiane Jatahy révèle le parcours d’Ulysses réels, contemporains. Des hommes, des femmes qui témoignent de l’exil, en résonance avec les émotions vécues par le héros d’Homère. De la Palestine au Liban, en passant par la Grèce, l’Afrique du Sud et le Brésil, elle est allée à la rencontre de ces existences " suspendues " dans des camps de réfugiés. La douleur leur interdit le souvenir. Les épreuves se dressent face au lendemain, face à l’avenir. Ainsi leur vie se conjugue-t-elle inlassablement au présent.

Entre théâtre et film, Le Présent qui déborde plonge le public dans la fiction. Il est invité, sans s’en rendre compte, à tisser les fils du présent, les fils du monde.

à voir au Théâtre National du 1 au 12 octobre.