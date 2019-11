Concours - Le Bal des Momies au Magic Land Theatre

Après avoir aidé Sherlock Holmes à résoudre le mystère des meurtres de White Shapel, le docteur Watson est très secoué par le rôle qu’il a dû jouer dans cette enquête. Pour tourner la page, il décide de s'offrir une croisière sur le Nil à bord du "Louxor", en compagnie de la charmante lady Babington, une jeune femme dont il est très épris.

Quels ne sont pas sa surprise et son désarroi quand il voit monter à bord nul autre que Sherlock Holmes, puis le commissaire Callaghan, chef de Scotland yard, chargé d'enquêter sur les morts mystérieuses de scientifiques dans la Vallée des Rois. Le climat s'alourdit et la peur s'installe.

L’enquête et les différentes pistes vont mener les protagonistes à Louxor, puis jusque dans la vallée des rois. Peu à peu, les morts s’accumulent sur le pont du "Louxor" et le mystère s’épaissit. Au milieu des charmes envoûtants de l'Orient et des fumées voluptueuses des chichas, on assiste alors à un inquiétant "Bal des Momies"...

Avec : Muriel Bersy, Barnabé De Keyser, Philippe Drecq, Sophie D’hondt, Stefania Greco, Thomas Linckx et Xa.

Texte et mise en scène de Patrick Chaboud.

Au Magic Land Theatre, du 29 novembre au 21 décembre.