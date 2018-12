Concours : La Revue au Théâtre des Galeries

Satire politique, parodies et chansons pour un moment de plaisir et de détente. Le spectacle divertissant des fêtes.

Une Revue, c’est de la parodie politique et du divertissement tel qu’on le voit à la télévision. L’exercice impose que l’on passe en revue une série d’événements grands et petits, de ces choses parfois insignifiantes avec le recul mais qui pourtant ont fait la une des gazettes ou les ragots de comptoir du plat pays. Les éléments nécessaires au bon équilibre de La Revue sont : rythme, efficacité, rire et beauté.

Le Théâtre Royal des Galeries veut offrir à son public deux heures de rires et de sourires dans un spectacle où se mêlent cabaret, music-hall et des instants de profonde belgitude.

Cette saison, nous saluons l’arrivée d’un nouveau metteur en scène qui va apporter un regard neuf sur ce monument et y incorporer de nouvelles plumes à l’écriture. Sur scène, chanteurs, danseurs, imitateurs et acteurs se produisent ensemble dans un véritable régal pour les yeux, les oreilles et les zygomatiques.

Avec Bernard Lefrancq, Angélique Leleux, Denis Carpentier, Perrine Delers, Anne Chantraine, Marie-Sylvie Hubot, Gauthier Bourgois, Frédéric Celini, Natasha Henry, Kris Castelijns et Philippe Peters.

Mise en scène : Alexis Goslain

jusqu'au 27 janvier 2019 au Théâtre Royal des Galeries