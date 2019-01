Concours : La revanche d'Ingrid au TTO

Un ancien football club et sa buvette familiale risquent de mettre la clé sous la porte si une solution financière n’est pas trouvée dans l’urgence. Voici le point de départ d’une histoire qui voyage à travers les époques (1945, 1986 et 2018), au sein d’un clan familial pas très fute-fute (coucou la consanguinité) à la recherche d’un mystérieux butin enfoui pendant la Guerre. Dans un rythme et une mise en scène effrénés, une trentaine de personnages déambulent dans un univers " Tarantinesque " croisé avec un épisode de Strip Tease. Voilà l’équipe de "Délivre-nous du mal" et "Purgatoire" réunie à nouveau pour le meilleur et surtout, le rire.

De Xavier Elsen, Alexis Goslain et Amélie Saye

Mise en scène Alexis Goslain

Avec Jean-François Breuer, Catherine Decrolier, Thomas Demarez, Julie Duroisin, Xavier Elsen et Amélie Saye

au Théâtre de la Toison d'Or, du 31 janvier au 9 mars.