Concours : La Noce chez les petits bourgeois

" Vive les mariés ! … " L’union est célébrée, c’est maintenant l’heure du repas de noce pour lequel les convives sont installés. Les époux, le père, la sœur, les amis : petit à petit, les masques tombent et toute l’hypocrisie des relations entre les personnages se révèle, de prises de becs en règlements de comptes. À mesure des attaques, même le décor se fissure et le mobilier peu à peu se démantèle et se brise…

Comédie grinçante écrite par Brecht dans sa vingtaine, La Noce offre la peinture d’un monde bourgeois et rance de l’Allemagne des années 20, écrasée sous le poids des conventions et de la perte de repères.

Le metteur en scène lituanien Oskaras Koršunovas s’empare de cette farce transgressive afin d’en exploiter le potentiel comique sous la forme d’une performance où l’improvisation a toute sa place. S’autorisant à y intégrer également des extraits de l’actualité, il l’ancre non seulement dans la société lituanienne moderne mais en cultive surtout toute l’universalité.

au Théâtre National du 13 au 15 février