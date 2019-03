Concours : L'Humanité au Théâtre National

"Aucune bête n’a été autant diffamée que l’être humain." C’est en substance la thèse développée par l’écrivain hollandais Arnon Grunberg dans son essai de 2001 De Mensheid Zij Geprezen (Louée soit l’humanité).

Reprenant la théorie de Grunberg, Josse De Pauw se présente à la barre et se fait l’avocat de cet humain si injustement décrié : en collaboration avec le pianiste Kris Defoort, dont la partition, interprétée par Christian Mendoza, l’accompagne de bout en bout, il imagine un grand plaidoyer dans lequel il convoque artistes et penseurs – de Stanley Kubrick à Balzac, en passant par Bertolt Brecht ou Francis Bacon – tous accusés d’avoir toujours souligné ses pires travers. Il est aidé dans sa mission de réhabilitation par la soprano américaine Claron McFadden.

Josse De Pauw propose une nouvelle de ces compositions poétiques et musicales dont il a le secret. Une mise en abyme drôle et brillante dans laquelle Arnon Grunberg lui-même incarne cet humain, imparfait et seul, comme attaché au rameur sur lequel il s’échine et qui tente en vain d’échapper à sa condition.

au Théâtre National, les 25 et 27 mars.