Concours : Ithaque (Notre Odyssée 1) au Théâtre National

Après le succès de What if they went to Moscow? en 2017, Christiane Jatahy est de retour avec une nouvelle création. Librement inspiré de L’Odyssée, Ithaque (Notre Odyssée 1) est le premier volet d’un diptyque dont la suite sera montée au Théâtre National en 2019.

Toujours désireuse d’impliquer le public dans l’élaboration du récit, l’artiste brésilienne met en place un dispositif inattendu. Le plateau, divisé en bi-frontal sépare le public en deux : d’un côté Ithaque et le point de vue de Pénélope, de l’autre la demeure de Calypso et celui d’Ulysse. Deux temporalités qui se superposent et se répondent. Entre les deux, un double rideau opaque, un espace non défini, une traversée peut-être…

Parcouru par les images de migrants, de frontières et de l’attente du retour, Ithaque propose non seulement un parallèle avec notre monde actuel, mais également une véritable réflexion sur le voyage et l’exil et surtout, une expérience dramaturgique inédite.

au Théâtre National du 7 au 17 novembre