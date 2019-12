Concours : Is there life on Mars ? au CC Uccle

Is there life on Mars ? sonne comme une question existentielle : y a-t-il une autre forme d’existence, une autre façon d’être au monde ?

La nouvelle création de la Compagnie What’s Up ? ! se présente comme un voyage dans l’univers déroutant de l’autisme.

La metteuse en scène a effectué un long travail de rencontres et d’interviews auprès de personnes autistes et de leur entourage. Ce spectacle veut leur donner la parole. Comment rendre compte de ces vécus multiples et complexes, souvent méconnus ?

Le spectacle explore le spectre autistique, non seulement par des mots mais aussi par une mise en scène visuelle et sonore décalée, nous entraînant peu à peu dans une autre perception du réel.

Porté par quatre comédiens, Is there life on Mars ? se veut une expérience théâtrale à l’image des personnes avec autisme qui bousculent en permanence les codes que nous connaissons et nous confrontent à nos propres modes de fonctionnement.

à voir au CC Uccle le 14 décembre à 20h15.