Concours : Hamlet, une tragédie rock'n roll à découvrir avec Thomas Mustin

Hamlet, jeune prince de Danemark, beau, riche, amoureux, idéaliste, mène brillamment ses études à Wittenberg en Allemagne quand, un matin, il est rappelé d’urgence à Elseneur. Le roi, son père, son mentor, son modèle, est mort brutalement. À la suite de ce décès, le monde révèle son visage le plus obscur, et les idéaux du jeune prince s’effondrent. Que faire ? Subir ? Agir ? Détruire ? Disparaître ? Vivre ? Ou mourir ?

Une plongée onirique dans l’âme tourmentée d’un jeune homme de 20 ans seul face à un monde hostile. Un spectacle théâtral, chorégraphique et musical décoiffant. Une histoire passionnante d'après Shakespeare, où la réalité et les rêves s’emmêlent et où la vie lance ses dernières forces.

du 12 au 27 mars 2019 au Théâtre Jean Vilar

Adaptation et mise en scène : Emmanuel Dekoninck - Avec Thomas Mustin, Bénédicte Chabot, Alain Eloy, Fred Malempré, Gilles Masson, Fred Nyssen, Taïla Onraedt, Gaël Soudron et Jérémie Zagba